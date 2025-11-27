İSTANBUL 22°C / 12°C
Spor

Kocaelispor'da futbolculara 100 milyon TL ödeme yapıldı!

Son dönemde futbolcularının alacakları olduğu iddiasıyla gündeme gelen Kocaelispor, oyuncularına toplamda 100 milyon TL ödeme yaptı.

IHA27 Kasım 2025 Perşembe 18:40 - Güncelleme:
Kocaelispor'da futbolculara 100 milyon TL ödeme yapıldı!
ABONE OL

Futbolcu alacakları nedeniyle son günlerde gündeme gelen Kocaelispor'da bugün oyunculara toplam 100 milyon TL ödeme yapıldı.

Kocaelispor'dan yapılan açıklamada, takımının mali haklarına ilişkin bilgilendirmede bulunuldu. Son günlerde ödeme sıkıntılarıyla gündeme gelen yeşil-siyahlılar, hafta ortasında kulüp başkanı Recep Durul'un cuma gününe kadar taahhüt ettiği ödemeleri gerçekleştirdi. Kulüp futbolcularına peşinat, pirim ve maaş alacakları için toplam 100 milyon TL ödeme yaptı. Kocaelispor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol takımımızın peşinat, maaş hakkedişlerine ve birikmiş prim alacaklarına istinaden toplam 100 milyon TL ödeme bugün itibariyle yapılmıştır."

