  • Kocaelispor'da Gökhan Değirmenci dalya dedi
Kocaelispor'da Gökhan Değirmenci dalya dedi

Trendyol Süper Lig'in 26.haftasında Konyaspor'u konuk eden Kocaelispor'da kaleci Gökhan Değirmenci, yeşil-siyahlı forma altında 100.maçına çıktı ve plaketini aldı.

IHA14 Mart 2026 Cumartesi 13:55
Kocaelispor forması altında en az 100 maçta kaleyi koruyan 3 isim Konyaspor maçından önce plaketle onurlandırıldı. 41 yıl önce yüz maçı geçen Erhan Arslan, 26 yıl önce geçen Stangaciu ve Konya maçıyla yüzüncü maçını oynayan Gökhan Değirmenci'ye plaket verildi.

Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor 26. hafta karşılaşmasında Konyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşma öncesinde Kocaelispor formasıyla en az 100 maç oynayan kaleciler onurlandırıldı. Kulüp başkanı Recep Durul, Konya maçıyla birlikte yeşil-siyah formayla 100. maçını oynayan Gökhan Değirmenci, 1980-1985 yılları arasında kaleyi koruyan Erhan Arslan ve 1996-2000 yılları arasında oynayan Dumitru Stangaciu'ya plaket verildi. 41 yıl önce 100 maçı geçen Erhan Arslan ile 26 yıl önce 100 maçı geçenler arasına adını yazdıran Stangaciu maça özel olarak davet edildi.

