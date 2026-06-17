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Spor

Kocaelispor'da Hrvoje Smolcic için görüşmeler durdu

Süper Lig ekibi Kocaelispor, savunma oyuncusu Hrvoje Smolcic için yapılan transfer görüşmelerinin durduğunu duyurdu.

AA17 Haziran 2026 Çarşamba 12:55 - Güncelleme:
Kocaelispor'da Hrvoje Smolcic için görüşmeler durdu
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Kocaelispor, Hırvat savunma oyuncusu Hrvoje Smolcic'in transferi için yaptığı görüşmeleri durdurduğunu açıkladı.

Kulübün basın sözcüsü Kadir Genç, gazetecilere, Smolcic'in nihai transferi için uzun süredir devam eden görüşmelerde kulübün tüm şartları zorlamasına rağmen somut gelişme yaşanmadığını bildirdi.

Kadir Genç, "Futbolcunun kulübümüze nihai transferi için hem asıl kulübüne hem de futbolcuya günümüz ekonomik şartlarında kulübümüzce yapabilecek en azami teklifler yapılmıştır. Yapılan teklifler periyodik olarak arttırılarak futbolcuya ve asıl kulübüne sunulmuştur. Lakin kulübümüzün finansal sürdürülebilir yapısı gözetilerek yapılan tekliflerin daha fazla arttırılmamasına karar verilmiş ve bugün itibariyle transfer görüşmeleri durdurulmuştur." ifadelerini kullandı.

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