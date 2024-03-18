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Spor

Kocaelispor'da istifa!

Trendyol 1. Lig ekibi Kocaelispor'un başkanı Engin Koyun'un istifa ettiği açıkladı.

18 Mart 2024 Pazartesi 22:37 - Güncelleme:
Kocaelispor'da istifa!
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Trendyol 1. Lig ekibi Kocaelispor'un başkanı Engin Koyun'un istifa ettiği bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında, Başkan Engin Koyun'un istifasının kabulüne ve bilahare tarihi duyurulacak yeni olağanüstü seçimli genel kurula kadar bu göreve vekaleten Recep Durul'un belirlenmesine karar verildiğini kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız. Sayın Engin Koyun'a kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, vekaleten yeni yönetim kurulu başkanımız olarak belirlenen Recep Durul'a görevinde sonsuz başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kulübün seçim tarihini önümüzdeki günlerde açıklaması bekliyor.

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