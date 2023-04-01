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Spor

Kocaelispor'da istifa sesleri yükseliyor

TFF 2. Lig ekiplerinden Kocaelispor'un teknik direktörü Fırat Gül taraftarlar tarafından istifaya çağırıldı.

IHA1 Nisan 2023 Cumartesi 21:24 - Güncelleme:
Kocaelispor'da istifa sesleri yükseliyor
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Kocaelispor'un bugünkü antrenmanında 250 kadar taraftar teknik direktör Fırat Gül'ü istifaya davet etti. Taraftar derneği başkanı demir tellerin üzerinden sahaya atladı, sonrasında teknik direktör ve yöneticiler ile tartıştı.

TFF 2. Lig ekibi Kocaelispor'un bugünkü antrenmanında yaklaşık 250 taraftar, antrenmana gelerek teknik direktör Fırat Gül'ü istifaya davet etti. Demir tellerin üzerinden sahaya atlayan Hodri Meydan Taraftarlar Derneği Başkanı Ferhat Uzun'a polis ekipleri müdahale etmek durumunda kaldı. Uzun; teknik direktör Fırat Gül ve yöneticiler ile de bir süre tartışma yaşadı. Hareketli anlar kameralara da yansıdı. Daha sonra olaylar yatıştırıldı. Antrenman bitiminde ise futbolcular, taraftarların yanına gelerek taraftarı alkışladı. O sıra futbolculara konuşma yapan Ferhat Uzun, "Aranızda kendini Maradona sananlar var. Bu kulübün sahibi biziz. Bu armanın ağırlığı var" dedi.

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