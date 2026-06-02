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Spor

Kocaelispor'da kaptan Ahmet Oğuz ile yollar ayrıldı

Kocaelispor'un kaptanı Ahmet Oğuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kulübe veda etti.

IHA2 Haziran 2026 Salı 22:01 - Güncelleme:
Kocaelispor'da kaptan Ahmet Oğuz ile yollar ayrıldı
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Süper Lig'e çıktığı ilk sezonda lige renk katan Kocaelispor'da kaptan Ahmet Oğuz kulübe veda etti. Deneyimli oyuncu, "Bu kulübün, armanın ve tribünün bende yeri ayrı olacak. Koşarak geldiğim yere veda etme zamanı" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor'da yeni sezon hazırlıkları öncesinde deneyimli oyuncusu kaptan Ahmet Oğuz'dan veda mesajı geldi. Yeşil-siyahlı camiadan 2 sezon sonra ayrılık kararı alan kaptan Oğuz ayrılığı şu ifadelerle duyurdu: "İki sezon önce gelen tek bir telefonla hiç düşünmeden koşarak geldiğim Kocaelispor'a bugün veda etme zamanı. Bu büyük camiada iki sezon boyunca forma giymenin ve kaptanlık yapmanın gururunu yaşadım. İlk sezonumuzda şampiyonluk sevincini hep birlikte yaşarken, bu sezon da en az şampiyonluk kadar değerli olan Süper Lig'de kalma hedefini başararak önemli bir hikâyeye imza attık. Her zaman yanımızda olan, iyi günde kötü günde desteğini esirgemeyen büyük Kocaelispor taraftarına gönülden teşekkür ediyorum. Bu şehrin, bu armanın ve bu tribünlerin bende yeri her zaman ayrı olacak. Hoşça kalın."

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