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Spor

Kocaelispor'da şampiyonluk öncesi tribün krizi

Kocaelispor'da, 1.Lig planlamaları kapsamında gündeme gelen tribün düzenlemesi tartışma yarattı. Taraftar grubu Hodri Meydan, yer değişikliği kararına tepki göstererek geleneklerin korunması gerektiğini vurguladı.

IHA18 Nisan 2025 Cuma 16:34 - Güncelleme:
Kocaelispor'da şampiyonluk öncesi tribün krizi
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1.Lig'in lideri Kocaelispor'un basın sözcüsü Kadir Genç'in basın toplantısında Hodri Meydan Grubu'nun stadyumda yerinin değiştirileceğine dair açıklamasına taraftar derneği ateş püskürdü, "Kocaelispor yönetimi, Kocaelispor taraftarıyla fikir alışverişi yapmadan bu kararı alamaz. Hodri Meydan'ın yeri Kocaelispor'umuzun kalbi Maraton'dur" dedi.

Trendyol 1.Lig'de Pazar günü Esenler Erokspor ile şampiyonluk maçına çıkacak olan Kocaelispor'da taraftar ve kulüp yönetimi arasında tribündeki yerleşimle ilgili gerginlik yaşanıyor. Sabah saatlerinde Kocaelispor Basın Sözcüsü Kadir Genç'in takımın taraftar grubu 'Hodri Meydan'ı, Süper Lig'de güney kale arkasına alacaklarına ve kulübün isminin önüne sponsorluk alabileceklerine ilişkin sözlerine tepkiler büyüyor. Kendileriyle görüş alışverişi yapılmadığını ve stadyumda yerlerinin her zaman 'Maraton' adı verilen tribün olduğunu belirten Hodri Meydan Taraftarlar Derneği yazılı açıklamada bulundu.

"YÖNETİM, TARAFTARIYLA FİKİR ALIŞVERİŞİ YAPMADAN BU KARARI ALAMAZ"

Hodri Meydan'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Büyük Kocaelispor taraftarları ve Hodrimeydan Grubu. Bugün Kocaelispor yönetiminin Hodrimeydan grubunun kale arkasına geçmesi yönündeki açıklamasını 'talihsizlik' olarak değerlendiriyoruz. Bu düşüncenin şiddetle karşısında olduğumuzu tüm kamuoyuna bildirmek isteriz. Kocaelispor Kulübü ve taraftarı, geleneklerine sahip çıkan yapıya sahiptir. Böyle de olacaktır. Kocaelispor yönetimi, Kocaelispor taraftarına ve Hodri Meydan grubuyla fikir alışverişi yapmadan bu kararı alamaz! Kocaelispor'un menfaatleri her zaman önceliğimizdir ama Hodrimeydan'ın yeri de bellidir. Unutmayalım Kocaelispor'umuzun kalbi Maratondur! Kocaelispor'umuzun gerçek sahibi de daima taraftarıdır! Kralına Hodri Meydan! Saygılarımızla"

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