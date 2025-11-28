Süper Lig'in 14. haftasında Kocaelispor, sahasında Gençlerbirliği'ni ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazanırken, Selçuk İnan yönetiminde yükseliş devam etti.

Kocaelispor'a galibiyeti getiren golü 24. dakikada Serdar Dursun attı. Serdar Dursun'un golü önce ofsayt nedeniyle iptal edildi ardından VAR'dan gelen uyarının ardından gol verildi.

Bu sonucun ardından Kocaelispor, ligde 18 puana yükseldi. Gençlerbirliği, 11 puanda kaldı.

SELÇUK İNAN İLE BAMBAŞKA!

Son derece başarılı bir grafik çizen Kocaelispor, 16 yıl sonra yükseldiği Süper Lig'de çıktığı ilk 7 maçta 2 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı. Körfez temsilcisi, sonraki 7 maçta ise 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Öte yandan Kocaelispor, sahasında oynadığı son 4 maçı ise gol yemeden kazandı.