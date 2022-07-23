İSTANBUL 32°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Temmuz 2022 Cumartesi / 24 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,7288
  • EURO
    18,1512
  • ALTIN
    984.986
  • BIST100
    2516.56
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kocaelispor'da Semih Karadeniz'in sözleşme feshedildi
Spor

Kocaelispor'da Semih Karadeniz'in sözleşme feshedildi

Kocaelispor'da 2 ay önce sözleşme uzatılan Semih Karadeniz'in sözleşmesi karşılıklı feshedildi.

IHA23 Temmuz 2022 Cumartesi 12:36 - Güncelleme:
ABONE OL

TFF 2. Lig ekibi Kocaelispor, Semih Karadeniz ile yollarını ayırdı. Taraflar arasında karşılıklı anlaşma neticesinde Karadeniz'in sözleşmesi feshedildi. Geride kalan sezonda takım küme düşerken en çok tepki gören oyunculardan biri olan Semih Karadeniz ile 2 ay önce yeni sözleşme imzalanmıştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Semih Karadeniz arasındaki sözleşme, futbolcu tarafından kulübümüze erken fesih tazminatı ödenmesi ve futbolcumuzun doğmuş alacaklarını bırakması karşılığında, karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Kendisine bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" sözlerine yer verildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.