Kocaelispor'da sezonun en düşük seyirci sayısı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kocaelispor, Konyaspor'u konuk etti. Sezon boyunca 4 büyüklerden sonra en çok biletli seyirci sayısına sahip olan yeşil-siyahlılarda tablo değişti. Ortalama 20 bine oynayan Kocaelispor'un cumartesi günü saat 13.30'da başlayan maçı 7 bin 875 kişi tribünden izledi. 279 Konyaspor taraftarının misafir tribünde yerini aldığı karşılaşmada ev Körfez ekibini 7 bin 596 taraftar destekledi. Kocaelispor sezonun en az seyircisine oynadı.