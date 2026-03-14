  • Kocaelispor'da sezonun en düşük seyirci sayısı
Spor

Kocaelispor'da sezonun en düşük seyirci sayısı

Süper Lig'de en çok seyirci çeken takımlar arasında yer alan Kocaelispor, Konyaspor maçında tribünlerde beklediği desteği bulamadı. Ortalama 20 bin taraftara oynayan yeşil-siyahlıların karşılaşmasını yalnızca 7 bin 875 kişi tribünden takip etti.

IHA14 Mart 2026 Cumartesi 17:16
Trendyol Süper Lig'de en yüksek seyirci sayısına sahip takımlar arasında ilk 5'te yer alan Kocaelispor, cumartesi öğle maçında beklentilerin çok altında kaldı. Ortalama 20 bin kişiye oynayan Körfez ekibinin Konyaspor maçını 7 bin 875 kişi tribünden takip etti.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kocaelispor, Konyaspor'u konuk etti. Sezon boyunca 4 büyüklerden sonra en çok biletli seyirci sayısına sahip olan yeşil-siyahlılarda tablo değişti. Ortalama 20 bine oynayan Kocaelispor'un cumartesi günü saat 13.30'da başlayan maçı 7 bin 875 kişi tribünden izledi. 279 Konyaspor taraftarının misafir tribünde yerini aldığı karşılaşmada ev Körfez ekibini 7 bin 596 taraftar destekledi. Kocaelispor sezonun en az seyircisine oynadı.

