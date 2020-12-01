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Spor

Kocaelispor'da vaka sayısı 17'ye yükseldi

Daha önce 10 futbolcusunda koronavirüs vakası görülmesi sonucu tesisleri ziyaretçi ve basına kapatan Kocaelispor'da 7 futbolcunun daha pozitif çıkması sonucu vaka sayısı 17'ye yükseldi.

IHA01 Aralık 2020 Salı 11:40 - Güncelleme: 01 Aralık 2020 Salı 11:40
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Kocaelispor’da önceki gün 10 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrasında sporcuların konakladığı ve antrenmanlarını yaptığı tesisler basına ve taraftara kapatıldı. 2. Lig’de mücadele eden Kocaelispor’da Onur Öztonga, Bahattin Köse, Bayram olgun, Kemal Can Aydemir, Mesut Özdemir, Haşim Arda Sarman, Numan Çürüksu, İsmet Yumakoğulları, Murat Cem Akpınar ve Mervan Yusuf Yiğit’in Covid-19 testleri pozitif çıkmıştı. Başkan Vekili Engin Koyun’un testinin de pozitif olduğu ve bugün tüm sporcuları yeniden testten geçen Kocaelispor, Körfez ilçede bulunan Brunga Tesisleri’ni basına ve taraftara kapattığını açıklamıştı. Yeni yapılan testlerde ise Ramazan Çevik, Semih Karadeniz, Erdinç Karakaş, Doğukan Kaya, Eren Türkkal, Berat Kartal ve Yiğitali Bayrak’ın da sonucu pozitif çıkınca Kocaelispor’da vaka sayısı 17’ye yükseldi.

Yeşil-siyahlıların maç programında perşembe günü Anagold 24Erzincanspor mücadelesi görünüyor.

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