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Spor

Kocaelispor'da yaprak dökümü! Serdar Dursun ve Ahmet Oğuz ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Ahmet Oğuz ve Serdar Dursun ile yolların ayrıldığını duyurdu.

AA4 Haziran 2026 Perşembe 12:57 - Güncelleme:
Kocaelispor'da yaprak dökümü! Serdar Dursun ve Ahmet Oğuz ile yollar ayrıldı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, sözleşmeleri sona eren Ahmet Oğuz ile Serdar Dursun için veda paylaşımında bulundu.

Yeşil-siyahlı kulübün takım kaptanlarından Ahmet Oğuz ile forvet Serdar Dursun için sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Kocaelispor, oyunculara katkılarından dolayı teşekkür ederek kariyerlerinde başarı diledi.

Serdar Dursun, geride kalan sezonda Kocaelispor formasıyla çıktığı 30 maçta 7 gol ve 2 asistlik performans sergilerken, Ahmet Oğuz ise 31 karşılaşmada 2 asist yaptı.

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