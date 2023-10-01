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Spor

Kocaelispor'dan 5'te 5

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Kocaelispor, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'nü 3-0 mağlup etti.

1 Ekim 2023 Pazar 19:06 - Güncelleme:
Kocaelispor'dan 5'te 5
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Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Kocaelispor, Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti.

Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-0 kazandı.

Kocaeli'ne galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Yusuf Cihat Çelik, 38. dakikada penaltıdan Daniel Candeias ve 83. dakikada Barış Alıcı kaydetti.

İlk iki yenilmesi sonrası galibiyet serisi başlatan Kocaelispor, üst üste 5. maçından da galip ayrıldı. 5 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Keçiörengücü ise ligde 2. mağlubiyetini yaşadı.

Bu sonuçla birlikte 15 puana yükselen Kocaelispor 3. sıraya yerleşti. 11 puanda kalan Keçiörengücü ise 7. sırada konumlandı.

Gelecek hafta Kocaelispor, BB Erzurumspor'u konuk edecek. Keçörengücü ise Tuzlaspor'u ağırlayacak.

  • kocaelispor keçiörengücü
  • 3-0 galibiyet
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