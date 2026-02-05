Kocaelispor'dan Beşiktaş maçında yaralanan taraftara ilişkin açıklama

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kocaelispor, Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Kocaelispor, mücadelede düşerek yaralanan ve hastaneye kaldırılan Arda Kaçmaz'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Kocaelispor'un açıklaması şu şekilde;

Bu akşam oynadığımız Beşiktaş maçında düşerek yaralanan ve hastaneye kaldırılan taraftarımız Arda Kaçmaz'ın hayati tehlikesinin devam ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik.

Haydi Arda, dualarımız ve kalbimiz seninle!

BEŞİKTAŞ GEÇMİŞ OLSUN DİLEDİ

Öte yandan siyah beyazlı kulüp de Arda Kaçmaz için geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Dualarımız seninle Arda, en kısa zamanda sağlığına kavuşmanı diliyoruz.