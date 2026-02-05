İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Şubat 2026 Perşembe / 18 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,5421
  • EURO
    51,4809
  • ALTIN
    6763.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kocaelispor'dan Beşiktaş maçında yaralanan taraftara ilişkin açıklama
Spor

Kocaelispor'dan Beşiktaş maçında yaralanan taraftara ilişkin açıklama

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kocaelispor, Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Kocaelispor, mücadelede düşerek yaralanan ve hastaneye kaldırılan Arda Kaçmaz'ın sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

HABER MERKEZİ5 Şubat 2026 Perşembe 22:15 - Güncelleme:
Kocaelispor'dan Beşiktaş maçında yaralanan taraftara ilişkin açıklama
ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kocaelispor, Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Kocaelispor, mücadelede düşerek yaralanan ve hastaneye kaldırılan Arda Kaçmaz'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Kocaelispor'un açıklaması şu şekilde;

Bu akşam oynadığımız Beşiktaş maçında düşerek yaralanan ve hastaneye kaldırılan taraftarımız Arda Kaçmaz'ın hayati tehlikesinin devam ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik.

Haydi Arda, dualarımız ve kalbimiz seninle!

BEŞİKTAŞ GEÇMİŞ OLSUN DİLEDİ

Öte yandan siyah beyazlı kulüp de Arda Kaçmaz için geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Dualarımız seninle Arda, en kısa zamanda sağlığına kavuşmanı diliyoruz.

ÖNERİLEN VİDEO

Suriye birlikleri Kamışlı'ya ilerliyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.