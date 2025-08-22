İSTANBUL 34°C / 24°C
Kocaelispor'dan Fenerbahçe deplasmanı biletleriyle ilgili açıklama

Kocaelispor, Fenerbahçe maçı için satışa çıkarılan deplasman tribün biletlerinin çoğunun bloke edildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

AA22 Ağustos 2025 Cuma 15:38 - Güncelleme:
Kocaelispor'dan Fenerbahçe deplasmanı biletleriyle ilgili açıklama
Kocaelispor, yarın deplasmanda oynanacak Fenerbahçe maçı için satışa çıkarılan misafir tribün biletlerinin çoğunun bloke ettirildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kocaelispor Kulübü Basın Sözcüsü Kadir Genç, yaptığı açıklamada, yarın Fenerbahçe ile oynayacakları müsabakanın deplasman tribün biletlerinin satışa çıktığı an itibarıyla tükendiğini belirtti.

Bununla ilgili sosyal medyada Kocaelispor'un, satışa çıkarılan biletlerin çoğunu bloke ettirdiğine dair asparagas, hiçbir somut veriye dayanmayan, hakikate muhalif paylaşımlar olduğunu tespit ettiklerini aktaran Genç, "Yarın oynanacak müsabakada, kulübümüz için ayrılan 2 bin 100 biletin rakibimizle yapılan istişareler sonucunda taraftar derneğimize teslim edilmek üzere sadece 125 adeti satışa kapattırılmış olup kalan 1975 bilet Passolig sisteminde genel satışa çıkarılmış ve tamamı bireysel olarak taraftarlarımızca satın alınmıştır." ifadelerini kullandı.

