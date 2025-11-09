İSTANBUL 23°C / 14°C
Spor

Kocaelispor'dan kırmızı kart beklentisi! Maçta tansiyon yükseldi

Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Victor Osimhen'in Smolcic ile girdiği ikili mücadelede yaptığı faul sonrası Kocaelispor cephesi kırmızı kart bekledi. İşte detaylar...

9 Kasım 2025 Pazar 18:04
Kocaelispor'dan kırmızı kart beklentisi! Maçta tansiyon yükseldi
Kocaelispor, Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen için iki pozisyonda kırmızı kart bekledi.

28. dakikada Hrvoje Smolcic, Osimhen'in müdahalesi sonrası yerde kaldı. Osimhen, Smolcic'in hareketinin abartılı olduğunu düşündü. Hakem Çağdaş Altay ise Osimhen'in Smolcic'e müdahalesi nedeniyle sarı kart gösterdi. Kocaelisporlu futbolcular kırmızı kart itirazında bulundu.

41. dakikada Tarkan Serbest, Osimhen'in müdahalesi sonrası yerde kaldı, hakem Çağdaş Altaş faul kararı verdi. Kocaelisporlu futbolcular ve yedek kulübesi, kırmızı kart itirazında bulundu.

Yoğun itirazlar sonrası hakem Çağdaş Altay, Kocaelispor yedek kulübesine sarı kart gösterdi.

İŞTE O POZİSYON

(Fotoğraf: beIn Sports)

