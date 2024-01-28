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Spor

Kocaelispor'dan kritik deplasman galibiyeti!

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Kocaelispor, konuk olduğu Altay'ı 2-0 mağlup ederek 3 puanla evine döndü.

28 Ocak 2024 Pazar 22:16 - Güncelleme:
Kocaelispor'dan kritik deplasman galibiyeti!
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Trendyol 1. Lig'de 20. hafta maçında Altay ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla konuk ekip Kocaelispor oldu.

Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri 78. dakikada Douglas Tanque ve 90+5. dakikada Christian Kouakou kaydetti.

Ligde arka arkaya son iki maçını kazanan Kocaelispor puanını 39'a yükseltti. Son iki lig karşılaşmasında mağlup olan Altay 11 puanda kaldı.

Gelecek hafta 1. Lig'de Altay, İzmir derbisinde Göztepe'ye konuk olacak. Kocaelispor, Adanaspor'u ağırlayacak.

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