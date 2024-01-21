Kocaelispor'dan lider Eyüpspor'a çelme!

Trendyol 1. Lig'in 19. haftanın en merakla beklenen karşılaşmasında Kocaelispor ve Eyüpspor karşı karşıya geldi. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maçı Kocaelispor 2-1 kazandı.

Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Daniel Candeias ve 69. dakikada Douglas Tanque kaydetti. Eyüpspor'un tek golü 23. dakikada Gianni Bruno'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte dört maç aradan sonra kazanan Kocaelispor puanını 36 yaptı ve zirve yarışını sürdürdü. Lider Eyüpspor ise 45 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Kocaelispor, Altay deplasmanına gidecek. Eyüpspor, evinde Tuzlaspor'u ağırlayacak.