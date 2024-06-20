Kocaelispor'dan orta sahaya takviye

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Portekizli Pedrinho'yu renklerine bağladı.

Kocaelispor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcu Pedro Filipe Barbosa Moreira arasında ön protokol imzalanmıştır. Futbolcumuz, sağlık kontrollerinden geçmek ve akabinde 1 Temmuz'da başlamak üzere 2 yıllık sözleşme imzalamak için şehrimize gelecektir. Hoş geldin Pedrinho." ifadelerine yer verildi.

Son olarak MKE Ankaragücü'nde forma giyen tecrübeli orta saha oyuncusu, geçen sezon forma giydiği 39 maçta takımına 4 gol, 3 asistlik katkı sağladı.