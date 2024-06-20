İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Haziran 2024 Perşembe / 14 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8465
  • EURO
    35,3121
  • ALTIN
    2485.73
  • BIST100
    10739.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Kocaelispor'dan orta sahaya takviye

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Portekizli orta saha Pedrinho'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

AA20 Haziran 2024 Perşembe 17:57 - Güncelleme:
Kocaelispor'dan orta sahaya takviye
ABONE OL

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Portekizli Pedrinho'yu renklerine bağladı.

Kocaelispor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcu Pedro Filipe Barbosa Moreira arasında ön protokol imzalanmıştır. Futbolcumuz, sağlık kontrollerinden geçmek ve akabinde 1 Temmuz'da başlamak üzere 2 yıllık sözleşme imzalamak için şehrimize gelecektir. Hoş geldin Pedrinho." ifadelerine yer verildi.

Son olarak MKE Ankaragücü'nde forma giyen tecrübeli orta saha oyuncusu, geçen sezon forma giydiği 39 maçta takımına 4 gol, 3 asistlik katkı sağladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.