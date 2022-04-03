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Spor

Kocaelisporlu taraftarlardan 5 gollü yenilgi sonrası sert tepki

Denizlispor'a 5-1 yenilen Kocaelispor'un taraftarları takım otobüsünün etrafını sararak yönetime, futbolculara ve teknik ekibe tepki gösterdi.

IHA3 Nisan 2022 Pazar 17:32 - Güncelleme: 3 Nisan 2022 Pazar 17:32
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Spor Toto 1. Lig'de düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada Denizlispor'u konuk eden Kocaelispor, maçtan 5-1 mağlup ayrıldı.

Maç devam ederken skorda farkın açılmasıyla yönetime tepki gösteren ve istifaya davet eden taraftar grubu Hodri Meydan, maçın bitiminde de stadın dışına çıkarak takım otobüsünün önünde toplandı.

Dakikalarca futbolculara, teknik ekibe ve yönetime tepki gösteren taraftarın öfkesi dinmedi.

Yaklaşık yarım saat boyunca yönetimi istifaya davet eden ve sporcuları sert tezahüratlarla uyaran bir grup öfkeli taraftar, oyuncuların çıkışını bekledi.

Polis ekipleri, stadyumda ve takım otobüsünün çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Yönetim ise futbolcuları başka araçlarla stattan çıkardı.

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