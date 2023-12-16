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Spor

Kocaelispor'un acı kaybı!

Kocaelispor Asbaşkanı Emre Can, sporcu izlemek için gittiği Nijerya'da yakalandığı sıtma hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

IHA16 Aralık 2023 Cumartesi 13:15 - Güncelleme:
Kocaelispor'un acı kaybı!
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Sporcu izlemek ve futbol akademilerini ziyaret etmek için gittiği Nijerya'da sıtma hastalığına yakalanan Kocaelispor Asbaşkanı Emre Can (48), hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kocaelispor Asbaşkanı ve iş insanı Ekrem Can (48) ile Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, 15 gün önce Nijerya'ya gitti. Burada kentteki futbol akademileri ve spor tesisleri ziyaret eden Can, sporcuları izledi. Nijerya'da kırgınlık, halsizlik ve sıtma şikayetleri yaşayan Ekrem Can'ın sorunları Kocaeli'ye döndüğünde de devam etti. Sağlık durumu gün geçtikçe kötüye giden Can, Gebze ilçesindeki bir özel hastaneye yatırıldı. Hastalığı zatürreye dönüştüğü bildirilen Ekrem Can, 2 gündür tedavi gördüğü hastanede sabaha karşı hayatını kaybetti.

Evli ve iki çocuk babası Can'ın ölüm haberini alan Kocelispor camiasını yasa boğdu. Cenazenin Karamürsel ilçesinde ikindi namazına müteakip kaldırılacağı öğrenildi.

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