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Spor

Kocaelispor'un gündemi Bodrum FK'nın yıldızı Samet Yalçın

Kocaelispor'un başına geçen teknik direktör İsmet Taşdemir, Bodrum FK forması giyen eski öğrenci Samet Yalçın'a talip oldu.

DHA30 Aralık 2024 Pazartesi 13:04 - Güncelleme:
Kocaelispor'un gündemi Bodrum FK'nın yıldızı Samet Yalçın
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Süper Lig'de sezonun ilk devresini düşme hattında tamamlayan Bodrum Futbol Kulübü'nün orta saha oyuncusu Samet Yalçın'a eski teknik patronu İsmet Taşdemir talip oldu. Bodrum FK'dan ayrıldıktan sonra 1'inci Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Kocaelispor'un dümenine geçen Taşdemir'in Samet'i kadrosunda görmek istediği ve oyuncuya teklifin iletildiği ifade edildi.

Bodrum FK ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Samet'in henüz bir karar vermediği, kulüplerin ise yakın zamanda resmi görüşmelerde bulunacağı ileri sürüldü. Yeşil-beyazlılarda 3.5 sezondur forma giyen 30 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'de 11 maça çıktı. Samet, Bodrum'da İsmet Taşdemir yönetiminde TFF 2'nci Lig'den Süper Lig'e çıkma sevinci yaşadı.

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