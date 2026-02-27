İSTANBUL 6°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Şubat 2026 Cuma / 11 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9621
  • EURO
    51,9887
  • ALTIN
    7319.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Kocaelispor'un konuğu Beşiktaş

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kocaelispor, yarın sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek

AA27 Şubat 2026 Cuma 10:38 - Güncelleme:
Kocaelispor'un konuğu Beşiktaş
ABONE OL

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.

Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Cihan Aydın yönetecek.

Süper Lig'de oynadığı 23 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşayan Kocaelispor'un 30 puanı bulunuyor.

İç sahada 21 puan kazanan Kocaeli temsilcisi, taraftarının desteğiyle Beşiktaş karşısında da puan almaya çalışacak.

Körfez temsilcisinde sakatlığı bulunan Mateusz Wieteska ve sarı kart cezalısı Massadio Haidara, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sakatlığı bulunan kaleci Aleksandar Jovanovic'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Eşini mağazanın ortasında darp etti: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.