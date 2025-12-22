İSTANBUL 12°C / 9°C
Spor

Kocaelispor'un kupadaki rakibi Erzurumspor FK

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Kocaelispor yarın sahasında Erzurumspor FK ile kozlarını paylaşacak.

22 Aralık 2025 Pazartesi 14:25
Kocaelispor'un kupadaki rakibi Erzurumspor FK
Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ilk haftasında yarın sahasında Erzurumspor FK ile karşılaşacak.

Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak maç, saat 15.00'te başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Karacabey Belediye Spor'u 2-1 mağlup ederek gruplara kalma başarısı gösteren Kocaeli temsilcisi, Çaykur Rizespor, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Beşiktaş, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri, Erzurumspor FK, Fenerbahçe ve Gaziantep FK ile C Grubu'nda yer alıyor.

Format gereği gruptaki takımlardan 4'ü ile maç yapacak yeşil-siyahlılar, Erzurumspor FK karşılaşmasından sonra sırasıyla Gaziantep FK, Beşiktaş ve Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri ile mücadele edecek.

Kocaelispor, geçen sezon Trendyol 1. Lig'de Erzurumspor FK ile oynadığı karşılaşmalarda sahasında 1-0 galip gelirken, deplasmandaki mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası gruplarında Kocaelispor, D Grubu'nu 3. sırada, Erzurumspor FK ise B Grubu'nu 5. sırada tamamlayarak turnuvaya veda etmişti.

Körfez temsilcisinde sakatlığı bulunan Mateusz Wieteska ve Serdar Dursun ile Angola'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosunda yer alan Show karşılaşmada forma giyemeyecek.

