17 Mart 2026 Salı / 29 Ramazan 1447
Spor

Kocaelispor'un rakibi Alanyaspor

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kocaelispor deplasmanda Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak.

AA17 Mart 2026 Salı 11:57 - Güncelleme:
Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile mücadele edecek.

Alanya Oba Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Yiğit Arslan yönetecek.

Kocaeli temsilcisi, sezondaki 26 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik, 11 mağlubiyet sonucunda 33 puanla 8. sırada yer alıyor.

Ligde son 5 karşılaşmada 3 mağlubiyet, 2 galibiyet alan, son maçta TÜMOSAN Konyaspor'a son dakikalarda yediği golle kaybeden yeşil-siyahlı ekipte tedavisi devam eden Mateusz Wieteska, Bruno Petkovic, Aleksandar Jovanovic ve Mahamadou Susoho Sissoho'nun karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Sarı kart cezalısı Show ile Ahmet Oğuz da Corendon Alanyaspor karşısında takımda yer alamayacak.

