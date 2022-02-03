Kocaelispor'un yeni golcüsü iki gün içinde gelecek

DHA 3 Şubat 2022 Perşembe 10:35 - Güncelleme: 3 Şubat 2022 Perşembe 10:35

Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Kocaelispor'da başkan Engin Koyun, ara transfer döneminin ilaç gibi geldiğini, hedeflerinin play off'lara kalmak olduğunu söyledi.

Milli maçlar nedeniyle verilen arada hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Kocaelispor'da başkan Engin Koyun, kampı ziyaret etti. Takımla birlikte 3 gün kampta bulunan başkan Koyun, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

"ARA TRANSFER İLAÇ GİBİ OLDU"

Antalya'daki kampın gayet başarılı geçtiğini anlatan Engin Koyun, "Yeni hocamız Mehmet Altıparmak ile beraber kaynaşmaya vesile oldu. Yeni katılan arkadaşlarımız oldu. Ara transfer bizim için ilaç gibi oldu. Mehmet hocam güzel başarılara imza atmış biri. Mustafa Reşit Akçay hocamın da hakkını yememek lazım. Bizi şampiyon yapan hocamız. Yeni bir sayfa açtık, lige girerken sil baştan yaptık. İyi, tecrübeli, bu ligi gayet iyi bilen bir ekip. Yeni bir transfer yapılanmamız var. Yeni bir takım olgusu yaratılmaya çalışılıyor. İnanıyorum ki yeniler ve eskilerin kaynaşmasıyla, takım ruhunu sağladığımız gün, hem taraftarın hem de şehrin tamamı her zaman olduğu gibi kenetlenip arkamızda oldukça Kocaelispor yeni bir tarih yazmaya aday" dedi.

"BİR FORVET ALACAĞIZ"

Transfer çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren başkan Koyun, "Dün itibarıyla Yunan Dimitris Kolovos ile anlaştık. Kocaeli'de sağlık kontrolünden geçti. Takımla birlikte olacak. Menemenspor'dan Mazlum Demir aramızda. Yeni bir santrafor da alacağız gibi gözüküyor. Yeni bir santrforla ilgili görüşmeler yapılıyor. Şu anda 3-4 isim var. Büyük ihtimalle biriyle bugün ya da yarın anlaşacağız. O da yarın ya da diğer gün kampa katılacak. Transferi böylelikle tamamlamış olacağız" diye konuştu.

"CABEZAS'I FIFA'YA ŞİKAYET ETTİK"

Sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrılan Bryan Alfredo Cabezas Segura ile ilgili FIFA'ya gittiklerini dile getiren Engin Koyun, "Cabezas bizim önemli transferlerimizden biriydi. Sakatlığından dolayı kendisiyle anlaşalım dedik ama maalesef olmadı. Uyuşmazlık ortaya çıktı, kendisinden kaynaklanan usül hataları yaptı. Ondan dolayı da kulüp haklı duruma düştü. Biz kulüp olarak da onu FIFA'ya verdik, gerekli cezayı alacak" ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ PLAY OFF'LARA KALMAK"

Hedeflerinin play-off'ta yer olmak olduğunu açıklayan başkan Koyun, "Play off'a katıldığımız gün, inanıyorum ki hedefe daha yakın olacağız. Kocaeli büyük, tecrübeli bir camia. Büyük bir taraftarı var. Bu ligde daha önce başarılara imza atmış bir kulüp. İnanıyorum ki aynı hava, aynı heyecan sağlandığı sürece takımımız hak ettiği yere gelecek. Bizim önceliğimiz kesinlikle play off'ta yer almak. Onunla ilgili yeni bir ekip, ruh, yapılanmayı sağladığımızı düşünüyorum. İnanıyorum ki 14 hafta sonra ligi hak ettiğimiz play off'ta bitireceğimizi düşünüyorum. Çok önemli transferler yaptık. En başta hocamızı transfer ettik. Cumartesi günü Kocaeli'de kongre merkezinde bir tanıtım yapacağız. Bütün taraftarımızı imza törenine bekliyoruz. Sil baştan orada yeniden başlayacağız" dedi.