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Spor

Kocaelispor'un yeni hocası belli oldu

Kocaelispor'da Mustafa Reşit Akçay'ın ardından yeni teknik direktör belli oldu. Mehmet Altıparmak 1.5 yıllığına Kocaelispor'u çalıştıracak.

AA24 Ocak 2022 Pazartesi 15:52 - Güncelleme: 24 Ocak 2022 Pazartesi 15:52
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı.

Yeşil-siyahlı kulüp, geride kalan hafta deplasmanda oynanan Yılport Samsunspor maçının ardından görevinden istifa eden Mustafa Reşit Akçay'ın yerine Mehmet Altıparmak ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

17 günlük bir araya giren Kocaelispor'da hazırlıklar Antalya kampında yapılacak. Salı günü başlayacak olan çalışmalarda Mehmet Altıparmak da sahaya inerek takımın başında ilk antrenmanına çıkacak.

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