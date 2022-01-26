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Spor

Kocaelispor'un yeni hocası Mehmet Altıparmak mesaiye başladı

Lige verilen arayı Antalya kampında geçiren Kocaelispor'da yeni teknik direktör Mehmet Altıparmak, takımın başında ilk antrenmanına çıktı.

IHA26 Ocak 2022 Çarşamba 15:36 - Güncelleme: 26 Ocak 2022 Çarşamba 15:36
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Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Boluspor'u ağırlayacak olan Kocaelispor, hazırlıklarına Antalya'da başladı. Yeşil-siyahlı ekipte 22. haftada alınan Samsunspor mağlubiyetinin ardından Mustafa Reşit Akçay ile yollar ayrılmıştı. Körfez ekibi Akçay'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Mehmet Altıparmak'ın geldiğini 24 Ocak günü açıklamıştı. Yeni Teknik Direktör Altıparmak, takımın başında ilk antrenmanına bugün Antalya'da yapılan kampta çıktı. Antrenman öncesi yapılan tanışma toplantısının ardından takım halinde sahaya inilerek çalışmalara tam gaz start verildi.

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