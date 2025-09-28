Kocasinan Şimşek, Erciyes'te kampa girdi

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup ekiplerinden Kocasinan Şimşekspor; 2 aylık hazırlık sürecinin son etabı olarak Erciyes Yüksek İrtifa KampMerkezi'nde kampa girdi. İki aylık çalışma süresinde 8 hazırlık maçı yapan sarı siyahlı takım; 5 gün boyunca Erciyes'te günde çift idman yapacak. Kampın son günü lig öncesi son hazırlık maçını yapacak olan ekip, ardından sezonun ilk maçı için tesislerine geçecek. Kocasinan ŞimşeksporSportif Direktörü HalitKurt; Erciyes kampının sorunsuz bir şekilde başladığını söyledi. Kurt; "İki aydır çalışmalarımız sürüyor.Bu süreçte 8 hazırlık maçı oynadık. Geçen sezondan kadromuzda 7 oyuncu kaldı.Bunun yanında 10 transfer yaptık. Alt yapımızdan gelen isimler de var. Erciyes'te 5 günlük bir kamp dönemi geçireceğiz.Bu süreçte takımımız her gün çift idman yapacak. Kampın son günü ise hazırlık maçı oynayacağız. Bu kamp ile sezona tam olarak hazır olacağımıza inanıyoruz. Hedefimiz bu sezonKayseri'yi en iyi şekilde temsil etmek" dedi.