Koç’tan iptal gole inceleme
Kanarya’nın dün filelere giden üç topunda VAR incelemesi yapıldı. İkisi gol oldu, biri iptal edildi. Başkan Koç, iptal edilen İsla’nın vuruşunu devre arasında cep telefonundan inceledi.
- STAR SPOR
FENER’İN Kasımpaşa maçında VAR incelemeleri damga vurdu. İlk olark 20. dakikada Eljif’in ağlara giden vuruşunda yardımcı hakem Kemal Yılmaz bayrak kaldırdı. Hakem Halis Özkahya’nın VAR incelemesi sonrası gol geçerli sayıldı. 40’ta İsla’nın topu filelere giderken, VAR incelemesinin ardından gol kararı çıkmadı.
Başkan Ali Koç ve yöneticiler devre arası İsla’nın iptal edilen golünün olduğu pozisyonu cep telefonundan incelediler.
74. dakikada ise Mehmet Ekici’nin pasında Soldado’nun vuruşu kaleciyi geçti. Yardımcı hakem Aleks Taşçıoğlu ofsayt dese de VAR’a bakıldı ve gol kararı çıktı.
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