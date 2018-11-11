Koeman: Ben rahatım kararı başkaları verecek

Fenerbahçe'de Phillip Cocu'nun ardından geçici teknik direktörlük görevine devam eden Erwin Koeman, Aytemiz Alanyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Galibiyetle ilgili görüşlerini aktaran Erwin Koeman, "Takımın üzerinde baskı vardı. İlk gol bizim için önemliydi. Performansımızdan mutluyum, takım çok yorgundu. Son ana kadar mücadele ettiler, bu beni fazlasıyla mutlu etti." dedi.

Taraftarların, Phillip Cocu'nun ardından kendisinin performansını beğendiğinin hatırlatılması üzerine konuşan Koeman, "Kendisiyle ilgili konuşmayı seven biri değilim. Sadece işimi yapıyorum. Kariyerimde daha evvel teknik direktörlük yaptım. Phillip'in durumunun üzücü olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra ne olacak göreceğiz, ben rahatım, kararı başkaları verecek. Her karara sonuna kadar saygılıyım. Ancak iyi bir üç maç geçirdik." açıklamasını yaptı.

Sarı-lacivertli takımın zorlu bir süreçten geçeceğini vurgulayan Koeman, "Puan aldık, dönüş için bir aşama ama lig tablosundaki yerimizi biliyoruz. Çok çalışmamız gerek. Sakatlarımız var, 15 tane milli takımlara gidecek oyuncumuz var. Sonrasında Trabzonspor'a gideceğiz. Kasım ve Aralık'ta 15 maç var. Birlikte çalışırsak puanlar alırız." diye konuştu.

(Sporx)