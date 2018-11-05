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Koeman'a, yeni teknik direktör alınsa dahi sezon sonuna kadar takımın başında kalması teklifi yapıldı

Fenerbahçe'de Cocu'nun ayrılmasının ardından en büyük gündem yeni teknik adam.

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Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray derbisinde takımın başında yer alan Erwin Koeman'ın takımdaki geleceği konusunda kritik bir teklifte bulundu.

EN AZINDAN DEVREYE KADAR

Yönetim, Koeman'dan yeni teknik direktör takımın başına gelse bile sezon sonuna kadar Fenerbahçe'de kalmasını ve yeni teknik adama yardımcı olmasını istedi. Koeman'ın ise kesin kararını birkaç gün içinde vereceği öğrenildi.

Koeman kabul etmezse Blanc!

Kendisine yapılan ilk tekliften bir sonuç alınamayan Laurent Blanc ile Comolli bir kez daha görüşecek.

FENER YÖNETİMİ ISRARCI

Tecrübeli teknik adama yeni bir teklif ile gidecek olan Comolli, önümüzdeki hafta başlayacak milli arada teknik direktör sorununu çözmeye çalışacak. Görevi kabul ederse 13. haftada oynanacak Trabzonspor deplasmanında takımın başında Blanc olacak.

(Takvim)

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