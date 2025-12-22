Koita: Seneyi bu şekilde bitirmek bizim için çok değerli

Gençlerbirliği'nde Sekou Koita, Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"SENEYİ BU ŞEKİLDE BİTİRMEK BİZİM İÇİN DEĞERLİ"

Karşılaşmanın ardından hem bireysel hem de takım performansından memnun olduğunu dile getiren Koita, "Hem kendi performansımdan hem de takımımızın performansından dolayı çok mutluyum. Seneyi bu şekilde bitirmek bizim için çok değerli ancak bunu ligin ikinci yarısında da sürdürmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

METİN DİYADİN İÇİN AÇIKLAMA

Teknik direktör değişikliklerine de değinen Sekou Koita, takım olarak sahaya odaklanmalarının galibiyette belirleyici olduğunu vurgulayarak, "Takımlarda zaman zaman teknik direktör değişiklikleri olabiliyor. Bizim yapmamız gereken ise sadece oyuna odaklanmak. Hocamız da bunu sağladı ve bu odaklanma bizi galibiyete taşıdı" dedi.