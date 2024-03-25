İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mart 2024 Pazartesi / 16 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,1498
  • EURO
    34,8674
  • ALTIN
    2249.49
  • BIST100
    9223.2
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Koke: Atletico Madrid benim hayatım

İspanyol ekibi Atletico Madrid, Koke'nin sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı. Yeni sözleşme sonrası konuşan 32 yaşındaki futbolcu, 'Atletico benim hayatım' ifadelerini kullandı.

25 Mart 2024 Pazartesi 16:26 - Güncelleme:
Koke: Atletico Madrid benim hayatım
ABONE OL

Atletico Madrid, takımın altyapısından yetişen ve 2011 yılından bu yana A Takım'da oynayan Koke'nin sözleşmesini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sözleşmesi sezon sonunda bitecek 32 yaşındaki futbolcunun kontratının 2025'e kadar uzatıldığı belirtildi.

"ATLETICO MADRID BENİM HAYATIM"

İspanyol ekibi ve Koke arasında yapılan sözleşme gereği, deneyimli futbolcunun sözleşmesi her sezon sonunda yeniden değerlendirilecek.

Atletico Madrid'de uzun süredir forma giyen İspanyol futbolcu, "Buradan ayrılmak için birçok fırsatım oldu ama buradan, evimden ayrılmak istemedim. Emekli olabileceğim güne kadar burada devam edebilmek için her iki taraf için de iyi bir anlaşmaya vardık. Atletico Madrid benim hayatım" ifadelerini kullandı.

ATLETICO PERFORMANSI

Atletico Madrid'in formasıyla bugüne kadar 625 maçta sahaya çıkan ve kulüpte en çok forma giyen isim olan Koke, bu karşılaşmalarda 47 gol attı ve 116 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.