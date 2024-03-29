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Spor

Köklü değişim yolda! Beşiktaş'ta yenilenme zamanı

Tarihin en kötü performansını ortaya koyan Beşiktaş'ta yönetim radikal bir karar aldı ve sezon sonunda 7 yerli ve 12 yabancı oyuncuyla yolları ayırmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlı ekip, yeniden kadro oluşturarak gelecek sezona iddialı başlamayı hedefliyor. İşte detaylar...

Akşam29 Mart 2024 Cuma 09:09 - Güncelleme:
Köklü değişim yolda! Beşiktaş'ta yenilenme zamanı
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Tarihinin en kötü performanslarından birini sergileyen Beşiktaş, yeni sezonda 7 yerli ve 12 yabancı futbolcusuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Siyah-Beyazlılar, sözleşmesi sona erecek olan yerli oyunculardan Cenk Tosun ve Salih Uçan ile yola devam etmeyi düşünmüyor.

Öte yandan Onur Bulut, Tayfur Bingöl, Umut Meraş, Emrecan Uzunhan ve Utku Yuvakuran da gözden çıkarılan isimler. Yabancı futbolculardan ise Worrall, Ghezzal, Montero, Hasic, Rosier, Onana, Rebic, Amartey, Muleka, Aboubakar, Chamberlain ve Hadziahmetovic için gelecek teklifler, öncelikli olarak değerlendirilecek. Yönetim, bu oyunculardan değerine yakın teklif alanlarla yollarını en kısa sürede ayıracak. Sene sonu 19 futbolcusuyla yolları ayırmayı planlayan Beşiktaş'ın, yeni sezon için derin bir yapılanmaya gitmesi bekleniyor.

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