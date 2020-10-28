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Spor

Kokoskov'a avro para cezası

THY Avrupa Ligi'nde oynanan Panathinaikos - Fenerbahçe maçında hakemlerle tartışan sarı lacivertli takımın başantrenörü Igor Kokoskov'a 5 bin avro para cezası verildi.

AA28 Ekim 2020 Çarşamba 20:29 - Güncelleme: 28 Ekim 2020 Çarşamba 20:29
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Igor Kokoskov, THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasındaki Panathinaikos OPAP maçının hakemleriyle yaşadığı tartışma nedeniyle 5000 avro ceza aldı.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, cezaya gerekçe olarak 48 yaşındaki Sırp antrenörün, hakemlere saygısız davranması gösterildi.

Fenerbahçe Beko'nun deplasmanda Yunan ekibine 82-68 yenildiği karşılaşmada, hakem kararlarına birkaç kez itiraz eden Kokoskov, aldığı teknik fauller sonrası sahadan atılmıştı.

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