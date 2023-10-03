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Spor

Kokovic: Daha iyi olmaya başladık

Göztepe Teknik Direktörü Radomir Kokovic, kazandıkları Adanaspor maçı sonrasında konuştu.

3 Ekim 2023 Salı 01:01 - Güncelleme:
Kokovic: Daha iyi olmaya başladık
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Trendyol 1. Lig'de Adanaspor'u 1-0 mağlup eden Göztepe'de teknik direktör Radomir Kokovic, "Defansif olarak çok iyiyiz, ofansif olarak ise daha iyi olmaya başladık." dedi.

Kokovic, müsabakadan sonra yaptığı değerlendirmede, psikolojik açıdan zor bir maçta kendi evlerinde ilk galibiyetlerini aldıklarını söyledi.

"BASKIDAN ÖTÜRÜ ZORLANDIK"

Maça iyi başladıklarını ancak pozisyonlar bulmalarına rağmen bunları değerlendiremediklerini kaydeden Kokovic, şöyle konuştu:

"İkinci yarıda baskımızı sürdürerek 1-0 öne geçtik. Golden sonra biraz panik havası oluştu. Bu evimizde yaşadığımız psikolojik baskıdan ötürü oluşan bir durumdu. Biz de istediğimiz gibi oyunu kontrol altına alamadık. İstenmeyen bazı hatalar oldu. Bazı bireysel hatalar da ortaya çıktı ama biz bir şekilde evimizde bu önemli galibiyeti almayı başardık. Son 4 maçta 12 puandan 10 puanı aldık. Defansif olarak çok iyiyiz, ofansif olarak ise daha iyi olmaya başladık. Her geçen gün gelişmek için daha çok çalışıyoruz ve bu gelişimizi sürdüreceğiz."

Kokovic, taraftarlara teşekkür ederek, "Onlar hem evimizde hem de deplasmanda her zaman yanımızdalar. Onları takdir ediyorum ve bu galibiyeti onlara armağan ediyorum." dedi.

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