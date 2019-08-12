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Kolarov için son üç gün

Fener, Sırp sol bek için 2 milyon euroya çıkarken, Roma karar vermedi. Kanarya cumaya kadar olumlu cevap gelmezse, Durmisi’ye yönelecek.

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KANARYA, sol bek transferinde B planını hazırda tutuyor. Fenerbahçe yönetimi, Teknik Direktör Ersun Yanal’ın isteği üzerine sol bek için önceliği Roma’da forma giyen Aleksander Kolavrov’a vermişti. Oyuncu ile senelik 2.5 milyon euroya el sıkışan Sarı-Lacivertliler en başta 5 milyon eurodan kapıyı açan Roma’ya ise bonservis bedeli olarak 2 milyon euro teklif etmişti. İtalyan yöneticiler, hem rakamı yetersiz buldukları için, hem de Teknik Direktör Paulo Fonseca bu oyuncuyu satmaya yanaşmadığından henüz olumlu bir cevap vermedi. Fenerbahçe’nin Roma’ya cuma gününe kadar süre tanıdığı ifade edilirken, bu tarihe kadar olumlu cevap gelmezse alternatif isim olarak Rıza Durmisi devreye girecek. Sportif Direktör Comolli, hem Danimarkalı oyuncu ile hem de kulübü Lazio ile anlaşmaya varırken, nihai görüşme için süre istedi. Kolarov transferi olmazsa, Fener, Durmisi için hemen devreye girecek ve yapılan ön protokol geçerlilik kazanacak. Fener, Durmisi için Lazio’ya 2.5 milyon euro verecek.

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