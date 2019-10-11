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Kolarov'dan Fenerbahçe'ye müjdeli haber! İtalyan basınına açıkladı

Sezon sonunda Roma'yla sözleşmesi sona erecek olan Kolarov ülkesine dönmeyeceğini açıkladı.

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TM Dijial Haber Merkezi

Yaz ayı transfer döneminde yaklaşık 1 ay Kolarov transferiyle uğraşmasına rağmen Roma’yı ikna edemeyen Fenerbahçe’ye yıldız futbolcudan müjdeli haber geldi.

ROMA'YLA SEZON SONUNDA SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Geçtiğimiz sezon 43 maçta 9 gol 2 asistlik performans sergileyince bu sezon göreve gelen Paulo Fonseca tarafından bırakılmayan ve Fenerbahçe’ye transferi gerçekleşmeyen Kolarov’un Roma macerasını bitirmesi halinde eski kulübü Kızılyıldız’a geri dönmeyeceği belli olurken, Sırp yıldızın kariyerine yurtdışında devam edeceği bildirildi. 2004 yılında Kızılyıldız U19’da forma giyen ve her geçen yıl üstüne koyarak sırasıyla OFK Belgrad, Lazio, M.City formaları giyen 33 yaşındaki futbolcu İtalyan basınına açıklamalarda bulunurken, oyuncunun ‘Sırp futboluna geri dönüşüm kapalı’ demesi Fenerbahçe ihtimalini bir kez daha akıllara getirdi.

İşte Aleksandar Kolarov’un açıklamaları…

Yaz ayında adım birçok kez Kızılyıldız’la anıldı fakat geri dönmek istemiyorum, evet gençken orada oynadım, harika bir kulüp fakat Sırp futboluna geri dönmeye niyetim yok, kariyerime yurtdışında devam edeceğim ve futbol yaşantımı ülkemin dışında sonlandıracağım.

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