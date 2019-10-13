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Kolarov’un aklı Fenerbahçe’de

Fenerbahçe’nin sezon başında İstanbul’a getirip anlaşmasına karşın renklerine bağlayamadığı Alexandar Kolarov geleceği hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

  • Star Spor
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Roma’da forma giyen Sırp sol bekin, “Sözleşmem sezon sonunda sona eriyor. Ancak futbola başladığım Kızılyıldız’a dönme gibi bir niyetim yok. Kariyerimi kesinlikle yurt dışında tamamlayacağım” şeklindeki sözleri Fener’i aklından çıkaramadığı şeklinde yorumlandı.

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