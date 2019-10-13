Kolarov’un aklı Fenerbahçe’de

Roma’da forma giyen Sırp sol bekin, “Sözleşmem sezon sonunda sona eriyor. Ancak futbola başladığım Kızılyıldız’a dönme gibi bir niyetim yok. Kariyerimi kesinlikle yurt dışında tamamlayacağım” şeklindeki sözleri Fener’i aklından çıkaramadığı şeklinde yorumlandı.