Koleksiyoner Muslera

GALATASARAY’A 2011-12 sezonunda transfer olan Fernando Muslera, ismini kulüp tarihine altın harflerle yazdırdı. Uruguaylı kaleci 9 sezonda 5. kez şampiyonluk sevinci yaşarken, bu başarıya en fazla ulaşan yabancı futbolcu unvananı aldı. Muslera, 4’er şampiyonluğu olan Aslan’ın eski efsaneleri Hagi ve Popescu’yu solladı.

TOPLAMDA 13 KUPASI VAR

Muslera forma giymeye başladığı 2011-12 sezonunda Fatih Terim ilk şampiyonluğunu da kazanırken, 2012-13’te yine Terim ile ikinci kez kupayı kaldırdı. 2014-15’te Hamza Hamzaoğlu’nun teknik direktörlüğünde üçüncü şampiyonluğunu yaşayan tecrübeli eldiven, son iki sezonda da yine Terim ile mutlu sona ulaştı. Muslera, Sarı-Kırmızılı forma altında 5 lig şampiyonluğunun yanı sıra 4 Türkiye Kupası ve 4 Süper Kupa aldı.

LİG ŞAMPİYONLUĞU YETMİYOR

Fernando Muslera, Galatasaray’da sayısız başarıya imza attığını belirterek, “Burada dolu dolu 8 sezon geçirdim. Zaman zaman üzüldük ama çoğunlukla da sevindik. Bu şampiyonlukla işimiz bitmedi. Şimdi seneye üst üste 3. şampiyonluk için mücadele ederken, Şampiyonlar Ligi’nde de başarılı olmak istiyoruz. Artık Türkiye’deki başarılar bize yetmiyor” dedi.