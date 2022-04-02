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Spor

Köln deplasmanda tek golle kaybetti

Köln, Almanya Bundesliga'nın 28. hafta mücadelesinde deplasmanda Union Berlin'e 1-0 mağlup oldu.

2 Nisan 2022 Cumartesi 00:29 - Güncelleme: 2 Nisan 2022 Cumartesi 00:29
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Almanya Bundesliga'da Köln, Union Berlin deplasmanına konuk oldu.

Ligin 28. haftasında oynanan karşılaşmayı Köln, 1-0'lık skorla kaybetti. Karşılaşmada ev sahibi Union Berlin'e galibiyeti getiren tek golü 49. dakikada Taiwo Awoniyi kaydetti.

Köln'de milli futbolcumuz Salih Özcan, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Köln, ligde 40 puanda kaldı. Union Berlin ise 41 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Köln, kendi sahasında Mainz 05'i ağırlayacak. Union Berlin ise Hertha Berlin'e konuk olacak.

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