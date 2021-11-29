Köln - Mönchengladbach derbisine Salih Özcan damgası

DHA 29 Kasım 2021 Pazartesi 13:32 - Güncelleme: 29 Kasım 2021 Pazartesi 13:32

Almanya Bundesliga'nın 13'üncü haftasında Köln, Mönchengladbach'ı konuk etti. İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmayı 2'nci yarıda bulduğu gollerle 4-1 kazanan Köln, 5 maç aranın ardından galip gelirken puanını da 18'e yükseltti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, 55'inci dakikada Ljubicic, 77'nci dakikada Uth, 78'inci dakikada Duda ve 90'ıncı dakikada Andersson kaydetti. Deplasman ekibinin tek golü ise 74'üncü dakikada Hofmann'dan geldi.

KÖLN TARAFTARLARINA GÖRE MAÇIN OYUNCUSU SALİH ÖZCAN

Mönchengladbach'a karşı alınan derbi galibiyetinde 90 dakika sahada kalarak galibiyette önemli pay sahibi olan Salih Özcan, Köln taraftarlarının oylarıyla karşılaşmanın oyuncusu seçildi. Orta sahada yaptığı liderlik ve iki yönlü oyunu ile taraftarların beğenisini tekrardan kazanan 23 yaşındaki oyuncu, istatistikleriyle de dikkat çekti. 11 kilometrenin üzerinde koşan ve 4 hava topu kazanan Özcan, 1 top çaldı ve 2 de kilit pas attı. Almanya'nın önde gelen gazetelerinden BILD, Salih'in performansını manşetlere çıkarırken oyuncunun maç içerisindeki isabetli paslarına ve orta sahada bir dinamo gibi mücadele etmesine dikkat çekti.

KÖLN TEKNİK DİREKTÖRÜ BAUMGART: SALİH OLAĞANÜSTÜYDÜ

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Köln Teknik Direktörü Steffen Baumgart, Salih Özcan için övgü dolu ifadeler kullandı. Baumgart, 23 yaşındaki oyuncunun performansıyla ilgili olarak, "Bir oyuncuyu öne çıkarmaktan hoşlanmıyorum ama bugün bunu yapmak zorundayım. Salih Özcan, olağanüstü bir performans sergiledi. Bir Köln çocuğu olarak derbide bu performansı sergilemesi dikkat çekiciydi" ifadelerini kullandı.

SALİH ÖZCAN: TARAFTARLARIMIZI GURURLANDIRDIK

Maçın oyuncusu seçilen Salih Özcan ise derbide galibiyet aldıkları için mutlu olduklarını söyleyerek, "90 dakika boyunca olağanüstü bir ekip çalışmasıydı. İlk yarıda skoru bulamasak da devre arasına iyi bir duygu ile girdik. İkinci yarıda maçı bitirdik ve taraftarımızı gururlandırdık. Rakibe önde bastığımızda şansımız olduğunu daha önceki maçlarda görmüştük. Performansımızdan dolayı gurur duyuyoruz. Planımız, Gladbach'ın kutlama yapma şansını elinden almaktı. Bunu da başardık. Sonunda haklı olarak 4-1'lik bir galibiyet elde ettik" dedi.

Salih Özcan, bu sezon Köln formasıyla 13 maça çıkarken 1 gol atma başarısı gösterdi. 23 yaşındaki oyuncu, 12'nci haftada oynanan Mainz 05 mücadelesinde takımına beraberliği getiren golü kaydetmişti.