13 Ağustos 2025 Çarşamba
Spor

Köln'den savunmaya genç takviye

Alman temsilcisi Köln, İngiltere'de Middlesbrough forması giyen genç savunmacı Rav van den Berg'i kadrosuna kattı.

13 Ağustos 2025 Çarşamba 18:11
Almanya ekibi Köln, İngiltere'nin Middlesbrough takımından Hollandalı futbolcu Rav van den Berg'i transfer etti.

Köln Kulübünün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, genç futbolcu Van den Berg ile 2030'a kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Almanya basınında, bonservis bedelinin bonuslar dahil edildiğinde 10 milyon avroya ulaşacağı öne sürüldü.

Kariyerine ülkesinin Zwolle takımında başlayan 21 yaşındaki stoper, 2023'te Middlesbrough'ya transfer oldu.

Hollanda Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de görev alan Rav van den Berg, Middlesbrough'da 66 maça çıktı ve bir gol kaydetti.

Bu sezon tekrar Bundesliga'ya yükselen Köln, Van den Berg'in yanı sıra milli futbolcu Cenk Özkacar, Tom Krauss, Marius Bülter, Sebastian Sebulonsen, Ragnar Ache, Ron-Robert Zieler ve Isak Johannesson gibi isimleri de kadrosuna katmıştı.

