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Spor

Kolo Muani için devler sıraya girdi

Galatasaray'ın da gündeminde olan Kolo Muani için transfer iddiaları giderek artıyor. Yıldız futbolcunun yeni durağı ise merak ediliyor.

Haber Merkezi7 Ocak 2025 Salı 00:56 - Güncelleme:
Kolo Muani için devler sıraya girdi
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Avrupa kulüplerinde transfer çalışmaları hızla sürüyor.

Ocak ayında kulübünde ayrılmasına kesin gözüyle bakılan isimlerden bir tanesi ise Paris Saint Germain forması giyen Randal Kolo Muani.

Fabrizio Romano'ya göre Fransız yıldız, bu transfer döneminde PSG'den ayrılacak.

AVRUPA'DAN BİRÇOK KULÜP İLGİLENİYOR

26 yaşındaki forvet oyuncusu ile ilgilenen kulüpler arasında Juventus, Tottenham ve Manchester United da bulunuyor.

GALATASARAY DA İLGİLENMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Süper Lig ekiplerinden Galatasaray da Randal Kolo Muani için nabız yoklamıştı.

KOLO MUANI'NIN PERFORMANSI

Kolo Muani, bu sezon PSG formasıyla çıktığı 14 maçta yalnızca 453 dakika süre bulabildi. Bu süre zarfında 2 gol 1 asistlik katkı yapan Fransız forvet, geçen sezonun başında Frankfurt'tan 95 milyon Euro'ya transfer edilmişti.

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