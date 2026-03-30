Kolo Muani, Juventus'a geri dönmek istiyor

Fransız oyuncu Kolo Muani, Juventus'a geri dönme ihtimaline göz kırpmaya devam ediyor

Akşam saatlerinde Fransa'nın Kolombiya ile oynadığı dostluk maçında 3-1'lik galibiyete yedek kulübesinden girerek katkıda bulunan Randal Kolo Muani, transfer piyasasını yakından takip ediyor. PSG'den Tottenham'a kiralanan forvet, geçen sezonun son 6 ayında geçici olarak forma giydikten sonra Juventus tarafından ısrarla takip edildi ve görüşmelerin yakında yeniden başlayabileceği söyleniyor.

Fabrizio Romano'ya göre, Fransız oyuncu "hala büyük ölçüde Juve'ye yönelmiş durumda. Avrupa dışındaki kulüplerden yüksek teklifler içeren başka teklifler de alıyor; ancak o Juve'yi beklemek istiyor. Juve'nin ocak ayında geri dönüp onu yeniden ikna etmeye çalışmasını ve takım arkadaşlarının da desteğini takdir etti: O tamamen açık bir tutum sergilemişti, ancak Tottenham daha sonra bu süreci durdurdu". Şimdi, PSG'ye dönüşü ufukta görünürken, Parislilerin planlarında yer almayan Kolo Muani, Bianconeri'nin bir sonraki hamlesini bekliyor.

"Openda, Juve için artık çözülmesi gereken bir sorun haline geldi ve kulüp şimdiden onun için alıcı arıyor. Şu anda David'den çok Openda için alıcı arıyor," diyor Romano. "Spalletti de hem özel hem de kamuoyu önünde sık sık Belçikalı oyuncunun kendi istediği oyun tarzına uymadığını ima etti. Openda ile Juve arasındaki ilişki bitti; büyük bir sürpriz olmazsa yollar ayrılacak." David'in durumu, henüz sonuçlanmamış olan Vlahovic'in sözleşme yenileme görüşmelerinin sonucundan kesinlikle etkilenecektir.