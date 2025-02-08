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Spor

Kolo Muani, Juventus'u zafere taşıdı

Serie A'nın 24. haftasında Thiago Motta'nın ekibi Juventus, deplasmanda Cesc Fabregas'ın yönetimindeki Como'yu 2-1 mağlup etti. Juventus'a galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Randal Kolo Muani ve 89. dakikada penaltıdan yine Randal Kolo Muani kaydetti.

Haber Merkezi8 Şubat 2025 Cumartesi 01:49 - Güncelleme:
Kolo Muani, Juventus'u zafere taşıdı
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Serie A'nın 24. haftasında Thiago Motta'nın ekibi Juventus, deplasmanda Cesc Fabregas'ın yönetimindeki Como'yu 2-1 mağlup etti.

Giuseppe Sinigaglia Stadyumu'nda oynanan maçta Juventus'a galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Randal Kolo Muani ve 89. dakikada penaltıdan yine Randal Kolo Muani kaydetti.

Fransız golcü, Juventus formasıyla çıktığı ilk 3 maçta 5 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.

Como'nun tek golünü ise 45+1'de Assane Diao kaydetti.

Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, ilk 11'de başladığı maçta 67 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Juventus 44 puana ulaşırken, Como 22 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Juventus evinde Inter'i ağırlarken, Como deplasmanda Fiorentina ile karşılaşacak.

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