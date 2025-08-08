İSTANBUL 30°C / 23°C
Spor

Kolo Muani, Premier Lig yolcusu

Geçen sezonu Juventus'ta kiralık geçiren Randal Kolo Muani için Premier Lig ekiplerinden Newcastle United harekete geçti. Bonservisi Paris Saint-Germain'de bulunan Fransız golcü için görüşmeler başladı.

8 Ağustos 2025 Cuma 18:51
Kolo Muani, Premier Lig yolcusu
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, golcü transferi için harekete geçti.

KOLO MUANI HAMLESİ

İngiliz ekibi, Leipzig forması giyen Benjamin Sesko'nun Manchester United'ı tercih etmesinin ardından Paris Saint-Germain'den Randal Kolo Muani'ye yöneldi.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Sky'da yer alan habere göre, Newcastle United, Fransız golcü ile görüşmelere başladı.

Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen 26 yaşındaki futbolcunun Paris Saint-Germain ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

JUVENTUS PERFORMANSI

Muani, geçen sezonun ikinci yarısını Juventus'ta kiralık olarak geçirmişti. İtalyan ekibinde 22 maçta süre bulan 26 yaşındaki futbolcu, 10 gol attı ve 3 asist yaptı.

