15 Ağustos 2025 Cuma
Spor

Kolo Muani'nin yeni adresi belli oluyor

Randal Kolo Muani, Juventus ile sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Juventus ile Paris Saint Germain'in de bonservis konusunda anlaşması bekleniyor.

15 Ağustos 2025 Cuma 18:07
Kolo Muani'nin yeni adresi belli oluyor
Serie A'da eski günlerine dönmek isteyen Juventus, forvet hattını güçlendirmek için önemli bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Yaz transfer sezonunda Jonathan David, Nico Gonzalez ve Francisco Conceiçao'nun bonservislerini alarak ileri hattını güçlendiren Torino ekibinin sıradaki hedefi, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Juventus forması giyip performansıyla beğeni toplayan Randal Kolo Muani.

MUANI VE JUVENTUS ANLAŞTI

Fransız basınından yansıyan haberlere göre Randal Kolo Muani ve Juventus, sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşma 1 yıllık kiralık ve sonrasında 4 yıllık sözleşmeyi kapsayacak.

BONSERVİS GÖRÜŞMELERİ OLUMLU İLERLİYOR

PSG ile Juventus arasında, zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama konusunda görüşmelerin olumlu ilerlediği aktarıldı.

Kolo Muani, en kısa sürede Juventus'a yeniden katılmak istiyor.

Fransız Forvet, Juventus ile 2030'a kadar sürecek bir sözleşme için şahsi şartlarda çoktan anlaştı ve Juventus'u beklemek için bir Suudi kulübünden gelen büyük teklif ile iki Premier League kulübünün (Tottenham ve Newcastle) ilgisini geri çevirdi.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Juventus'ta geçiren Kolo Muani, Serie A devinde çıktığı 22 karşılaşmada 10 gol 3 asistlik bir performans gösterdi.

