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Spor

Kolo Muani'nin yeni adresi İtalya

Serie A ekiplerinden Juventus, Paris Saint-Germain forması giyen Fransız forvet Randal Kolo Muani'yi kiralık olarak sezon sonuna kadar kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi10 Ocak 2025 Cuma 14:56 - Güncelleme:
Kolo Muani'nin yeni adresi İtalya
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PSG'den ayrılmaya hazırlanan Randal Kolo Muani, yeni kulübü için tercihini yaptı.

Tuttosport'un haberine göre; Randal Kolo Muani, uzun süren görüşmelerin ardından İtalya Serie A ekiplerinden Juventus ile anlaşmaya vardı.

Habere göre; Fransız oyuncu, Dusan Vlahovic ile tehlikeli bir forvet ikilisi oluşturabileceğine inanıyor. Kolo Muani ayrıca kendisini kadrosuna katmak için çok uğraşan Thiago Motta ile olası bir işbirliği konusunda da istekli.

Sezon sonuna kadar Juventus'a kiralanmak isteyen Kolo Muani ile Bayern, RB Leipzig, Manchester United, Tottenham ve Galatasaray da ilgileniyordu.

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